Duda Nagle detalha guarda da filha com Sabrina Sato: 'Me esforço'

Ele comentou ainda como é sua rotina com a filha. "Meu dia a dia com a Zoe é muito alegre e prazeroso, apesar de ser desafiador. Me esforço ao máximo para estar com ela e manter a rotina dela".

Nagle ressaltou que conta com o apoio da mãe, Leda, para cuidar da herdeira quando ela está sob sua responsabilidade. "Nós dois moramos em São Paulo e somos vizinhos de prédio, mas moramos em andares diferentes. E isso para a Zoe é excelente porque ela pode tomar banho na casa da vovó, jantar na casa do papai e tomar café da manhã na casa da vovó de novo só pegando o elevador. Para a gente facilita muito também por conta da idade da minha mãe. E minha mãe também mantém o apartamento do Rio de Janeiro onde sempre passamos as férias da Zoe".

Duda Nagle e Sabrina Sato foram casados por sete anos e se separaram no começo do ano passado. Atualmente, a apresentadora está noiva de Nicolas Prattes e à espera do primeiro filho com o ator.