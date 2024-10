Denúncia é acatada e Cássia Kis vai responder criminalmente por homofobia

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) atendeu ao pedido do Ministério Público Federal (MPF) a denúncia contra Cássia Kis, 66, e vai processar criminalmente a atriz por homofobia.

O que aconteceu

A atriz responderá pelas falas preconceituosas que teve durante entrevista a Leda Nagle, 73, em 2022. "Não existe mais o homem e a mulher, mas mulher com mulher e homem com homem. O que está por trás disso? Destruir a família, sem dúvida nenhuma. E não só. Destruir a vida humana, na verdade, porque que eu saiba homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Como a gente vai fazer?", declarou Cássia na ocasião.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, Cássia pode ser condenada a pagar até R$ 1 milhão caso seja condenada. "Essa ideologia de gênero que já está nas escolas. Eu recebo as imagens inacreditáveis de crianças de 6, 7 anos se beijando, em um espaço chamado 'beijódromo' ou algo assim", acrescentou ela na mesma entrevista, sem exibir qualquer prova de tais alegações.