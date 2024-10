Especial? Chico Barney diz que Luana está virando sua favorita em A Fazenda

Bárbara Saryne analisa que o ponto de Luana é que a ex-BBB é a responsável por criar situações para cancelar um adversário no jogo, depois ela mesma recalcula a rota e deixa os outros em uma situação complicada. "'Está recalculando a rota, ferrou todo mundo e nem desejou boa sorte', acho que ela quis dizer isso", reflete.

Chico diz que adora, em realities shows, quando participantes que são amigos rompem e se tornam rivais no jogo. "Tem boas histórias, lembra da Juliette e a Sarah, o Gil."

A dupla continua analisando o papo entre os peões, e Luana diz que não se sentia incluída entre as suas ex-amigas na casa, Gizelly, Flora, Júlia e Camila. Ela segue dizendo que não sentia verdade na ex-BBB, diferente do que sente com os peões. "É o grupelho, sei que a Luana tem sido inteligente de fazer essa mudança de rota", reflete Bárbara.

Ela está jogando, está entregando, mas esse papinho é 'forçação' muito forte. Dizer que 'via verdade no Sacha', não, quando estava com Gizelly e companhia concordava com tudo, era tudo que mais botava fogo ali.

"Ela foi a 1ª a odiar o Sacha", lembra o colunista. "Ela é maravilhosa, estou encantado."