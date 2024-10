Morre aos 72 a atriz Anja Bittencourt, de 'Êta Mundo Bom!' e 'O Clone'

Morreu aos 72 anos a atriz da Globo Anja Bittencourt.

O que aconteceu

Notícia foi divulgada pelo ator Nizo Neto. Ele lamentou a morte da amiga em postagem no Instagram: "Querida, que triste notícia. Guerreira, lutou até onde pôde por anos. Dirigiu, junto com a Claudia Rodrigues, meu primeiro solo 'Falando Sozinho'. Uma profissional exemplar. Grande atriz, diretora, professora e, acima de tudo, grande colega. Vá com Deus, amiga!"