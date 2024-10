Volta por Cima hoje (24): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Cacá (Pri Helena) infelizmente vai ser baleada após uma perseguição do carro em que está com Osmar (Milhem Cortaz) e Jô (Vitor Sampaio). Confira o resumo do capítulo de "Volta por Cima" (Globo) desta quinta-feira (24) logo abaixo:

O que vai acontecer

Madalena se surpreende com a visita de Jão. O carro de Osmar, Jô e Cacá é perseguido. Jayme vai à casa de Violeta à procura de Osmar. Cacá é atingida por um tiro de raspão. Sebastian se encontra com Roxelle. Chico toma uma decisão para tentar reconquistar Madalena. Madalena e Jão se beijam. Jão e Cida conhecem Jin. Tati vibra ao saber o que aconteceu entre Madalena e Jão. Jayme exige que Osmar devolva o dinheiro que roubou de Doralice.