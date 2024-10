Vai virar? Peoa disputa votos com Fernando para permanecer na Fazenda

Na 5ª roça de A Fazenda (Record), Fernando, Júlia e Luana disputam a preferência do público para continuar no jogo. Veja quem pode ficar, de acordo com a enquete UOL:

O que diz a enquete

Às 10h30 desta quinta-feira (24), Fernando era o favorito do público para permanecer no jogo, com 35,03% dos votos para ficar.

O peão estava a menos de "1%" acima de Luana, que trava uma disputa acirrada com ele pela preferência do público. A peoa somava 34,2% dos votos.