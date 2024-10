Thaís Carla é denunciada ao MP da Bahia por divulgar Jogo do Tigrinho

A defesa de Thaís Carla negou qualquer ligação da influenciadora com a marca Tigrinho. "É importante destacar que Thaís não tem qualquer envolvimento direto com as operações da referida empresa. Thaís atua exclusivamente na divulgação de campanhas, sempre pautada pela transparência e responsabilidade. Todas as ações de publicidade que realizou foram feitas com plena consciência, em total conformidade com as normas vigentes e os princípios éticos que norteiam sua trajetória profissional", afirma o texto.