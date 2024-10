No Rancho Fundo hoje (24): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Primo Cícero (Haroldo Guimarães) revela a Zefa Leonel (Andréia Beltrão) que atiraram contra ele, e que foi salvo pelo relicário de Militana. Confira o resumo do capítulo de "No Rancho Fundo" (Globo) -feira, 23, logo abaixo:

O que vai acontecer

Artur expulsa Ariosto de sua casa, e Quinota lamenta. Deodora manipula Vespertino, e o beija. Jordão Nicácio se desespera ao perceber que Primo Cícero estava vivo, e fugiu do cativeiro. Esperança cobra de Blandina a segurança de Primo Cícero. Guilherme Tell confessa a Caridade que ajudou Marcelo Gouveia. Ao ver a arma no local, Marcelo Gouveia acredita que tenham tirado a vida de Primo Cícero e levado o corpo. Timbó e Xaviera chegam para ajudar os Leonel, e sugerem forjar a morte de Primo Cícero para protegê-lo. Jordão Nicácio insiste para fugir com Esperança. Com a ajuda de Caridade, Artur descobre que Marcelo Gouveia está envolvido com contrabando de turmalina paraíba.