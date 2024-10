Na estreia de 'O Quarto ao Lado', confira filmes famosos de Pedro Almodóvar

"O Quarto ao Lado" estreia nos cinemas nesta quinta-feira (24) e marca a retomada de Pedro Almodóvar ao cenário cinematográfico mundial. Mais do que isso: é destaque por ser seu primeiro longa-metragem em inglês.

O filme levou o Leão de Ouro no Festival de Veneza 2024 ao apresentar uma trama sobre amizade e eutanásia. Com Julianne Moore e Tilda Swinton, a história é contada em cenas repletas de cores —sempre elas! O cineasta de estilo inconfundível é conhecido pela habilidade em explorar as emoções femininas em cenários estéticos e marcados pelo colorido das cenas.

"Os elementos clássicos do cinema de Almodóvar estão em 'O Quarto ao Lado', como os contrastes entre as cores (repare bem no pink, no vermelho e no verde), o passado que sempre volta para acertar contas, mulheres às voltas com momentos cruciais de suas vidas. Mas aqui o tom é mais sóbrio, invernal mesmo, dando ao filme o distanciamento que é bem-vindo, pois o tema em si já é tão dramático que evitar o melodrama é uma saída muito inteligente!", diz Flavia Guerra, colunista de Splash.