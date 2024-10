Morte inesperada revela nova maldade de Nivalda e Sabá Bodó

Nivalda (Titina Medeiros) e Sabá Bodó (Welder Rodrigues) terão um final bem movimentado em 'No Rancho Fundo', principalmente agora com a chegada de Xaviera (Giovana Cordeiro), diretamente de 'Mar do Sertão' (Globo).

O que vai acontecer

No capítulo do sábado (26), os pilantras cairão para trás ao saber que Jessilane (Giovanna Figueiredo) está contra eles. A moça vai apoiar Xaviera em seu plano de desmascarar todos os crimes do próprio pai.

Mesmo ameaçado, Sabá Bodó não abaixará a cabeça e ainda continuará tendo planos fora da lei. Ele e a esposa irão ao velório de Primo Cícero (Haroldo Guimarães), sem saber que trata-se de uma morte falsa, e chegam a pensar em lucrar com o falecimento dele.