'Missão dada por Deus', diz Luciano Camargo sobre carreira no gospel

Luciano Camargo, 51, sobre seguir sua carreira no gospel.

O que aconteceu

Luciano falou que seu desejo de seguir carreira no gospel era antigo e ele encara como "uma missão de Deus". "Desde que me converti tive de cara uma vontade de cantar louvores na igreja. No começo, não era encarado como trabalho. Era e, ainda é, como algo para Jesus" disse em entrevista à Quem.