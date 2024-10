Marcelo Serrado diz como lidou com crise de pânico: 'Falar exorciza'

Marcelo Serrado, 57, conta sobre crise de pânico e relação com a família.

O que aconteceu

O ator revelou como lidou com a crise de pânico. "Confesso que não foi uma coisa fácil para mim, mas foi muito reveladora no sentido que, de certa maneira, isso me conectou com as pessoas de uma maneira muito doida (...). Quando falei disso abertamente, passei a receber um carinho (...). De certa maneira, falar exorciza isso para mim.", destacou à Quem.

Ele admitiu como faz a paixão continuar acesa no casamento de 12 anos com Roberta Fernandes. "Não tem regra. A gente já passou por crises como todo casal, só que a gente é muito amigo e torce muito um pelo outro. Isso ajuda muito. Eu quero que a Roberta brilhe como ela quer me ver brilhar", apontou.