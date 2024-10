'Mania de Você': Fátima faz Robson de palhaço para salvar mulher inesperada

Após a briga do casal e cansada de ser explorada, Dhu decide fugir de casa. Por sorte, ela será encontrará dormindo em um ponto de ônibus por ninguém menos do que Fátima.

Corajosa e empática, Fátima leva Dhu para a sua casa, mas a esconde no porão a fim de que Robson não saiba de nada. As cenas estão previstas para irem ao ar no capítulo do dia 2 de novembro.