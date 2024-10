Luana Piovani volta a detonar Pedro Scooby após atitude com os filhos

Luana Piovani, 48, voltou a criticar o ex-marido, Pedro Scooby, 36.

O que aconteceu

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a atriz fez um desabafo após o pai de Dom, 12, e dos gêmeos Bem e Liz, 6, cancelar um compromisso com as crianças. "Vamos falar sobre respeito, consideração e amor. Porque amor é um sentimento que tem vários dentro dele para ser considerado amor. Você acha que existe amor sem respeito? Aí não chama amor, chama carinho", iniciou Luana.

Piovani soltou o verbo pelo descaso do surfista. "Minha filha chegou azul de vontade de pegar meu celular porque era para o genitor chegar hoje. Já fiquei tensa. A vida é cheia de surpresas e nós tempos muitos compromissos nessa vida de adulto. Podem acontecer muitos imprevistos, coisas podem ser marcadas e desmarcadas. Agora, não vale uma ligação para comunicar a falta do compromisso sendo efetivamente cumprido? Alguém ligou para avisar que não veio? Daqui a pouco chega o outro [filho] do futebol. Mais uma frustração, uma decepção, tristeza e eu vendo meus filhos com essa cara, esse sentimento".