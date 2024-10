Juliette deixa fãs de cabelo em pé com maquiagem de Halloween apavorante

Juliette Freire, 34, surpreendeu - e assustou - seus seguidores das redes sociais ao surgir com uma maquiagem de Halloween das mais assustadoras.

O que aconteceu

A campeã do BBB 21 (Globo) postou um vídeo em que está com os olhos totalmente pretos, e duas aranhas desenhadas ao redor deles. "Que susto, criatura!", escreveu ela, bem humorada, na legenda da publicação no Instagram.

Na mesma gravação, Juliette detalha o passo a passo para deixar a make completa. Ela usou base para esconder as sobrancelhas e uma lente de contato específica para camuflar o branco dos olhos, dando o tom assustador que pretendia.