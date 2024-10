Flávia Alessandra aposta em look preto com transparência e recebe elogios

Nesta quarta-feira (23), Flávia Alessandra apareceu em novo ensaio fotográfico usando um look com transparência.

O que aconteceu

A atriz posou ao lado do marido, Otaviano Costa, usando um vestido preto com detalhes com transparência.

"Eu e meu parceiro de crime nos bastidores", escreveu a artista na legenda. Otaviano deixou um comentário carinhoso: "Eu e você até depois do fim, baby".