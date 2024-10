Estes 5 personagens marcantes ficaram de fora do novo filme 'Gladiador 2'

Inicialmente aliado de Maximus, Quintus lutou ao seu lado nas campanhas romanas, mas, após a morte do imperador Marco Aurélio, decidiu seguir as ordens do sucessor Commodus e prendeu o gladiador. Sua ausência em "Gladiador 2" pode ser explicada pela introdução do general Marcus Acacius, interpretado por Pedro Pascal, um novo personagem que também foi colega de Maximus.

3. Antonius Proximo

Imagem: Divulgação

Ex-gladiador que conquistou sua liberdade por meio das batalhas, comprou Maximus e o treinou para as lutas, se sacrificando para ajudá-lo a escapar. O ator que o interpreta, Oliver Reed, faleceu antes do término das filmagens. Em "Gladiador 2", Macrinus, interpretado por Denzel Washington, parece ter um papel semelhante: é um ex-escravizado que treina Lucius Verus.

4. Cassius