Cena emocionante: o primeiro encontro de Tati e Jin em 'Volta por Cima'

O encontro mais emocionante da vida de Tati (Bia Santana) vai acontecer em 'Volta por Cima' (Globo). A mocinha vai finalmente conhecer pessoalmente o seu grande ídolo, Jin (Allan Jeon), o protagonista da série de k-drama Pétalas de Amor - e a sua reação será para lá de inusitada.

O que vai acontecer

Após Tati ver Jin (Allan Jeon) dentro do ônibus e ficar bem confusa sobre a real identidade do rapaz, ela terá a certeza de que seu ídolo está mais próximo do que imagina.

O primeiro encontro fatídico dos jovens acontece em breve. Tati estará circulando por seu bairro, como de praxe, e se assustará ao ver Jin na lanchonete do ponto final.