Após trair o marido, Rosana arma plano cruel com Rique em 'Volta por Cima'

Para que as fotos sejam aprovadas, Rosana arma um plano com o melhor amigo. "Impedir o meu patrão de ver a mulher dele, na campanha da empresa dele? Vou ser demitido!", se espanta ele com a ideia.

A esposa de Edson (Ailton Graça) exige que Rique não deixe seu marido ver as fotos. "Você precisa aprovar direto, sem passar pelo Edson. Pela nossa amizade", diz ela.

Rique (Márcio Machado) se espanta com o plano de Rosana (Viviane Araújo) em 'Volta por Cima' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.