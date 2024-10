Após retorno triunfal, Xaviera mata charada bizarra de 'No Rancho Fundo'

Icônica em 'Mar do Sertão', Xaviera, personagem de Giovanna Cordeiro, está de volta em 'No Rancho Fundo' (Globo) e promete causar algumas reviravoltas no final da novela. Além de ajudar a forjar a morte de Primo Cícero (Haroldo Guimarães), a prefeita de Canta Pedra age para desvendar um grande mistério.

O que vai acontecer

Xaviera se impõe e arregaça as mangas para desmascarar Sabá Bodó (Welder Rodrigues). Ela revelará que a Gruta Azul pertence à cidade de Canta Pedra e, desta maneira, quem manda em tudo no local é ela.

Com sangue nos olhos, Xaviera ainda conseguirá roubar Romera. E com a ajuda de ninguém menos do que Aldenor (Igor Jansen), ela destravam o aparelho de Inteligência Artificial. A partir disso ficam sabendo de diversos crimes cometidos pelo antagonista e por sua esposa, Nivalda (Titina Medeiros).