A Fazenda: Gilson divide tarefas e Flor dispara contra Sacha: 'É um bundão'

Fazendeiro da semana, Gilsão determinou as tarefas de cada peão com os animais — e Flor acabou criticando as atividades realizadas por Sacha em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Gilson delegou as tarefas da Fazenda nesta semana. O peão colocou os aliados Zé Love, Zaac, Flor, Fernanda, Sidney, Babi e Juninho com os animais. Já Gizelly ficou com o lixo.

Flor, que assumiu os cuidados do cavalo Colorado, aproveitou a tarefa para criticar Sacha, o antigo responsável pelo animal.