A Fazenda 16: Enquete indica reviravolta de última hora na roça

Na 5ª roça de A Fazenda, Fernando, Júlia e Luana disputam a preferência do público para continuar no jogo. Saiba quem pode sair nesta quinta-feira (24), de acordo com a enquete UOL:

O que diz a enquete

Às 18h30 desta quinta, Fernando e Luana seguiam em um empate técnico. O aliado de Zé Love somava 36,15%, enquanto a nova aliada de Sacha somava 36,26%.

Mais distante da "salvação" estava Júlia, com 27,59% dos votos para ficar. A peoa é a provável próxima eliminada da semana, após a saída de seus aliados Larissa, Cauê e Suelen.