Urach dispara: 'Se ex fosse bom, Deus não mandaria amar ao próximo'

Andressa Urach, 37, voltou a dar uma nova indireta ao ex-namorado, Lucas Ferraz, 25.

O que aconteceu

De acordo com a influenciadora, o fim do namoro chegou por ciúmes de sua parte. Lucas é ator pornô e também trabalha no entretenimento adulto.

Nesta quarta-feira (23), a modelo publicou, no feed de seu perfil do Instagram, um vídeo em que aparece sensualizando, mostrando sua língua bifurcada. Com decote, ela caprichou na pose e no carão.