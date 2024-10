Roberta Miranda tentou alertar Cíntia Chagas sobre toxicidade de Lucas Bove

Roberta Miranda, 68, esteve nesta quarta-feira (23) na 3ª Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo, para prestar depoimento sobre os abusos cometidos por Lucas Bove, 36, contra Cíntia Chagas, 41.

O que aconteceu

A cantora falou com a imprensa e contou ter presenciado uma atitude abusiva do deputado estadual contra a então companheira. "A Cíntia esteve no meu aniversário e foi atender o Lucas ao telefone. Como tenho ouvido absoluto, [escutei] ele, muito bravo, perguntando que vestido ela estava [usando], se ela estava com decote. A Cíntia disse: 'Não! Estou com aquilo que a gente combinou'. Quando desligou, percebi que ela estava constrangida e tremendo", recordou, em conversa com o portal Leo Dias.

Roberta se impressionou com o que viu e tentou alertar Cíntia de que ela estava em uma relação abusiva. "Peguei na mão dela e falei: 'Vamos até lá fora'. Ela estava com a mão gelada, constrangida e tremendo. Naquele dia disse a ela: 'Cíntia, tem alguma coisa que eu não gostei'. Se nem casou e já estava naquele controle, imagina então casando?"