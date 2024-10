Rafael Cardoso alfineta internautas que o criticaram: Julgadores de plantão

Rafael Cardoso, 38, foi às redes sociais para alfinetar os internautas que têm disparado críticas contra ele em meio ao imbróglio judicial com sua ex-esposa, Mariana Bridi, 37.

O que aconteceu

O ator publicou uma mensagem por aqueles que, em sua visão, julgam-no apenas por seu passado. "Assim tocamos o baile! Para os julgadores de plantão: nunca julguem as pessoas pelo seu passado. As pessoas aprendem, as pessoas mudam", disparou ele, nos stories de seu Instagram.

Mariana confirmou que tem uma medida protetiva contra Rafael e que ele está impedido de ver os filhos em comum, Aurora, 10, e Valentim, 6. A ordem de restrição estaria relacionada a dois processos que correm contra o ator, na Vara da Família e no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.