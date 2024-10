Podre por dentro, Iarley joga a própria mãe no limbo em 'Mania de Você'

Folgado, Iarley (Lucas Wickhaus) vai passar de todos os limites com sua própria mãe, Dhu (Ivy Souza). O rapaz já engana a confeiteira, fazendo com que ela arque com os custos de uma faculdade particular sem que ele vá a ao menos uma aula.

No capítulo da próxima quarta-feira, 30, Dhu passará por uma grande humilhação, o que acarretará em uma mudança em sua vida.

O que vai acontecer

Iarley vai encontra Dhu trabalhando na festa que Bruna (Duda Batsow) está dando para seus amigos em sua mansão no resort. Desesperado, o arrogante pede à mãe para não contar sobre o parentesco dos dois. Ela se sente diminuída pelo filho, mas não se impõe.