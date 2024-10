Novo grupo? Luana desabafa e se aproxima de trio de Sacha: '4 patetas'

Após romper com as peoas, Luana tem se aproximado de Sacha, Yuri e Gui na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Após uma série de conversar nos últimos dias, Luana demonstra que está "mudando de grupo" no reality. A peoa se irritou com as aliadas após a briga do leite condensado.

Na tarde desta quarta (23), Luana chorou junto com o trio de meninos por conta da briga com Fernando e foi acolhida. "Ninguém tá falando comigo", lamentou.