Michelle Loreto assume cabelo cacheado e reflete: 'Bonito do jeito que é'

Michelle Loreto, 44, publicou em suas redes sociais fotos em que ostenta os cabelos naturalmente cacheados.

O que aconteceu

A apresentadora festejou a oportunidade de entender a beleza de seus fios tais quais são de fato. "O cabelo que eu levei mais de 40 anos para assumir e entender que é bonito do jeito que ele é", escreveu, na legenda do post no Instagram.

Michelle agradeceu também ao profissional que a ajudou na produção - e que, inclusive, aparece em uma das fotos a seu lado. "Obrigada, Rodrigo Tanamati, por me ajudar nessa!"