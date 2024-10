Marina Lima lamenta morte do irmão Antonio Cicero e recebe apoio de famosos

Antonio Cicero morreu nesta quarta-feira (23). Marina Lima, irmã do poeta, que foi submetido a uma eutanásia, se manifestou seu pesar.

O que aconteceu

Marina Lima anunciou a morte do irmão nas redes e recebeu apoio. A cantora publicou o símbolo do luto, o nome do irmão e as datas de nascimento e morte dele.