Maria Padilha recorda ensaio nu para bancar peça de teatro: 'Meio maluca'

A atriz Maria Padilha, 64, recordou quando fez um ensaio nu para a revista Playboy, em 1994.

O que aconteceu

A artista usou o cachê do ensaio para financiar a peça de teatro "A Falecida", de Nelson Rodrigues. "Você é tão incrível que me lembro perfeitamente do dia que acordei e escutei a notícia. [...] Falei: 'Caraca, essa mulher é f*da'", disse Cissa Guimarães no programa Sem Censura desta terça-feira (22).

Padilha brincou sobre sua decisão de fazer as fotos ousadas com esse propósito. "Meio maluca também, meio obcecada, meio doida", comentou.