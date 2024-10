Hugh Grant estrela filme de terror e assume 'culpa' por fama de galã

Hugh Grant opina que foi culpado por sua rotulação no cinema. "Meu erro foi que de repente obtive esse enorme sucesso com 'Quatro casamentos e um funeral' e pensei: 'se é isso que as pessoas amam tanto, serei essa pessoa na vida real também'. Então, eu costumava dar entrevistas em que era o Sr. Stuttery Blinky, e é minha culpa ter sido empurrado para uma caixa marcada como Sr. Stuttery Blinky. E as pessoas, com razão, repudiaram isso."