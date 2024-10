Ex de Andressa Urach diz que relacionamento se tornou 'abusivo'

Ele sugeriu que a ex poderia estar tentando prejudicá-lo. "Só quero que ela viva a vida dela bem, e que não lembre de mim. Deixa eu viver a minha vida. Não adianta nada falar que está tudo bem e querer afetar a minha vida, seja no trabalho ou pessoalmente. Acho que, quando a pessoa tem caráter e boa índole, ela vê as atitudes boas que a pessoa fez por ela. Mas acho que essa parte foi esquecida, né?".

Lucas também acusou Andressa de ser imatura. "Ontem ela deixou de me seguir e tirou todas as colaborações de fotos. Para alguém que queria uma amizade, eu não sei por que isso. Não sabe lidar com o meu trabalho nem depois do término. Falta de maturidade, né?".

O ator pornô descartou retomar o relacionamento. "Não adianta viver uma vida em que eu não vou estar sendo feliz. Ainda mais com as últimas declarações dela, que me surpreenderam, por ser uma pessoa totalmente contra o que ela prega hoje. Então, assim, eu não fico com uma pessoa desse jeito. Não é 'cuspir no prato que comeu', é realmente ver outra pessoa. Não sei se isso é uma personalidade dela da mídia, se é uma verdade, se ela mentiu para mim o tempo inteiro, se ela se revelou desse jeito... Mas, independente do que seja, eu não consigo ter admiração por isso".

Lucas disse que o namoro teve bons momentos, mas que se tornou abusivo. "Eu não vou ser hipócrita e dizer que foi tudo ruim. Não foi. Teve ótimas fases. Vivemos coisas muito boas. Mas chegou um momento em que, sim, ficou abusivo. E são vários fatores para ser abusivo. E a gente não cai na real que está vivendo isso até alguns sinais que você fala: 'isso não está certo'. Quando chegou a ficar uma coisa pesada, aí, sim, a gente decidiu 'isso não está saudável. Você não está sabendo lidar com as situações, está acabando com a nossa vida profissional e pessoal, então é melhor terminar'".

O ex de Andressa ainda comentou os supostos "surtos" dela. "Não estou aqui para expor ninguém. Na própria internet ela já mostra um pouco do comportamento. Acho que, uma pessoa que está controlada e sabe lidar com as situações, não tem o comportamento estressante daquele jeito. Eu acho que é uma mudança de clima, de diálogo, muito rápida. 'Estou bem' em um segundo, e, no outro segundo, 'quero matar todos os irmãos'. Não sei bem o que ela quer pregar, mas ela precisa de um pouco mais de autocontrole".

Lucas afirmou que trabalharia de novo com Andressa, pois "sabe separar o relacionamento da vida profissional". Ele ainda contou que teria se colocado à disposição para ajudar a ex-namorada com o que fosse necessário, e negou tê-la prejudicado. "Não tenho nenhum ódio ou raiva dela, nunca fiz mal a ela em nada, e, ainda assim, estou sendo acusado de ter feito. Na verdade, tentaram fazer [mal] para ela e eu levo a culpa porque, teoricamente, eu estaria junto. Acho que ela precisa repensar antes de acusar alguém".