Amanda Kimberlly reage a post de Mavie após farpas com Bruna Biancardi

Amanda Kimberlly, 31, mãe de Helena, de 3 meses, filha caçula de Neymar Jr., 32, voltou a virar assunto.

O que aconteceu

A modelo reagiu a uma publicação com uma foto de Mavie, 1, filha de Bruna Biancardi, 30, com o jogador de futebol. A publicação foi feita por Rafaella Santos, 29, irmã do craque, nesta terça-feira (22). Vale lembrar que Rafaella é madrinha de Helena.

Recentemente, Amanda mandou algumas indiretas para Bruna. Porém, na foto de Mavie, ela deixou um comentário carinhoso, com um emoji de coração branco.