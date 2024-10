A Fazenda: Luana chora e diz que ex-aliadas não estão olhando para ela

Depois de não ser salva no Resta Um e ir para a 5ª roça de A Fazenda (Record), Luana expôs e rompeu com algumas aliadas por estar chateada com a berlinda.

O que aconteceu

"Ninguém tá falando comigo, nem Gilsão. Ninguém olha na minha cara, a única pessoa que me deu bom hoje foi Juninho, fora vocês", relata em lágrimas para Yuri, Gui e Sacha.

"Aqui é assim, ontem você chamou as meninas de falsas, com razão. Mas elas estão chateadas com você e não vão querer falar contigo. Mas amanhã muda", tranquiliza Sacha. "Pelo menos vocês tem nós três, quando foi comigo eu não tinha ninguém."