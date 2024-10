A Fazenda 16: Fernando, Júlia e Luana estão na quinta roça

Poder do Lampião e Puxada da baia

Com o Poder do Lampião, a puxada da baia foi diferente. Luana, com o poder dado por Gui, escolheu Fernanda, da baia, e Fernando, da sede, para que Júlia escolhesse um dos dois para a terceira vaga.

Júlia, então, puxou Fernando.

Resta Um e veto

Fernando iniciou o Resta Um. Luana sobrou e foi para a quinta roça, vetando Fernando.

Prova do Fazendeiro

Na sexta Prova do Fazendeiro, Gilsão levou a melhor e escapou da roça.