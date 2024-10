Virginia Fonseca, 25, e Zé Felipe, 26, moram em uma casa luxuosa.

O que aconteceu

A influencer e o cantor moram em uma propriedade com 5 mil metros quadrados. Recentemente, ela celebrou a vida com o marido na "casinha", contrariando o tamanho real da moradia.

A casa conta com piscina com telão, adega, sala de massagem e spa. Ainda apresenta um cinema, uma academia, brinquedoteca, estúdios de gravação, biblioteca, 7 suítes com closet e 2 quartos.