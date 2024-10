Um dia após se casar, João Gomes surge sem aliança e motivo é surpreendente

João Gomes, 22, surpreendeu os fãs ao aparecer sem aliança em suas redes sociais - apenas um dia após ter se casado com Any Mirelle, 22.

O que aconteceu

O motivo exposto pelo cantor, entretanto, foi bastante justo: o anel não estava cabendo em seu dedo. "A aliança não deu no meu dedo. Tive que ficar com ele na metade do dedo durante a cerimônia", explicou ele, em vídeo divulgado nos stories de seu Instagram.

Ary surgiu de cara fechada na mesma gravação e sugeriu que o marido fizesse drenagem para reduzir o inchaço. "Isso deve ser retenção de líquido", zombou a influenciadora digital.