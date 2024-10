Mylla Christie relembra namoro com Marcos Paulo aos 19 anos

A atriz contou ainda que chegou a ser dirigida por ele na novela. Dos relacionamentos que teve, Mylla só se casou com um: "Eu só tive um casamento, no civil e no religioso, que foi com o meu atual marido".

Desde 2007, ela é casada com o empresário Paulo Luis Sartori. Os dois são pais de Arthur Sartori, 12.