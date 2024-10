Mavi quase morre do coração ao ser chantageado pela própria mãe

No capítulo de terça-feira (22), da novela "Mania de Você" (Globo), Mércia está decidida a não deixar Mavi se casar com Viola.

Rudá diz a Moema que, se Mavi apagou as gravações do dia da morte de Molina, não terá como provar sua inocência. Viola revela a Luma que está em dúvida sobre o seu casamento.

Mavi recebe Nahum no resort no dia de seu casamento. Leidi ameaça contar que Tomás não é neto de Berta, se Ísis não apoiar o namoro do filho com Evelyn.