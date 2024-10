Garotinho e Maluf: o dia em que Silvio colocou políticos no Show do Milhão

Como foi programa especial

O dono do Baú reuniu nomes da política no último Show do Milhão daquele ano. O objetivo do especial de fim de ano era arrecadar fundos para instituições de caridade indicadas pelos participantes.

Este programa está reunindo celebridades brasileiras do mundo político. São governadores e deputados que estão homenageando o SBT. Esperamos que vocês estejam gostando do programa, e esperamos também que o Marcondes Gadelha ganhe 1 milhão de reais. Silvio Santos

Três políticos responderam sozinhos às perguntas: Anthony Garotinho, Marconi Perillo e Marcondes Gadelha. O que chegou mais próximo do prêmio de R$ 1 milhão foi Gadelha, que parou em R$ 500 mil.

Anthony Garotinho participou do Show do Milhão especial Imagem: Reprodução/SBT

Outros nove formaram uma equipe que se revezava nas respostas. O grupo, no entanto, sofreu com um tropeço de Paulo Maluf logo na primeira rodada. Participaram nomes como: Esperidião Amin, Hugo Napoleão, Roberto Jefferson e Aloizio Mercadante.