Série refaz entrevista trágica do príncipe Andrew: 'Não acontecerá de novo'

Para Sheen, a parte mais desafiadora foi separar as fofocas da realidade no processo de desenvolvimento do personagem. "Há algo que não sabemos no centro de tudo. Não sabemos o que ele fez e o que não fez. Sabemos certas coisas, mas chegar ao fundo da questão, saber o que realmente aconteceu, é impossível de saber. Há acusações, mas não houve julgamento ou admissão de culpa. Como ator, isso é um desafio porque você não quer generalizar com o seu trabalho, você quer ser específico, então tive que me dar as respostas."

Tive que tomar decisões independentemente do que aconteceu ou não, e isso nunca tinha acontecido comigo com um personagem baseado em uma pessoa real. Não vou dizer quais foram essas decisões que tomei, mas estão na minha interpretação. Michael Sheen

Wilson precisou se atentar aos trejeitos de Maitlis para interpretar a jornalista. "Abordei esse projeto exatamente pelos desafios técnicos que teria, como encontrar uma voz semelhante, trabalhar na parte física de Emily, mas encontrando minha verdade nesse processo."

Os protagonistas concordam que uma entrevista como a de Andrew nunca acontecerá novamente na família real. "O Príncipe Andrew se pôs nessa posição. Muitas pessoas não teriam feito isso. É muito difícil conseguir que pessoas no poder façam isso. E ele fez isso. [...] Isso não vai acontecer de novo", avalia Wilson.

Para os atores, a família real é uma "bênção" para os atores britânicos. "No centro da nossa tradição teatral temos Shakespeare - e Shakespeare escreveu mais sobre a família real do que qualquer outro escritor, provavelmente. Isso entrou em nossa psique como nação, culturalmente e por meio da literatura. Há um fascínio pela família real. [...] Agora, aqui estamos, contando uma história contemporânea sobre uma família real que está de acordo com aquelas sobre as quais Shakespeare escreveu", avalia Sheen.

Além da entrevista, a série trata de "poder, privilégio e as responsabilidades que o privilégio traz", segundo Wilson. "Isso não acontece apenas com a família real, mas também com Emily. Ela está em uma posição privilegiada para poder fazer essas perguntas e tem que ser responsável. A série também trata de pessoas que têm poder limitado e daqueles que têm poder e o exploram. Mostra todas as áreas", diz a atriz.