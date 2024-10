Resumo novela 'Mania de Você' da semana: confira capítulos de 22/10 a 2/11

Cristiano e Michele conseguem se esconder dos policiais. Luma tenta obter informações sobre Mércia através de Nahum. Tomás surpreende a família ao oficializar seu namoro com Evelyn. Diana incentiva Fátima a flertar com um rapaz que demonstrou interesse pela amiga. Diante das dificuldades das ruas, Michele e Cristiano decidem trabalhar no restaurante de Yuri. Mavi revela seu desespero a Nahum por ter virado refém de Mércia. Luma avisa a Rudá que se aproximará de Mércia para conseguir uma pista da filmagem do assassinato de Molina. Nahum não consegue convencer Mércia a parar de perseguir Mavi. Mavi descobre que Mércia faz doações ao abrigo Carmelitas, onde morou, e conclui que o cúmplice da mãe tem alguma relação com a casa de acolhimento. Mavi chega ao abrigo Carmelitas e é recebido por uma das freiras.

Quarta-feira, 30 de outubro

Mavi se passa por jornalista para obter informações sobre o passado de Molina e Mércia. Mércia sente que está falando demais sobre seu passado para Luma. Mavi comenta com Iberê que tem certeza de que a cópia do vídeo está com uma das freiras. Moema pede informações a Nahum sobre o passado de Mércia, com a intenção de conseguir o vídeo que comprova a inocência de Rudá. Iberê conta a Mércia que viu Moema na casa de Nahum. Iarlei encontra Dhu trabalhando na festa que Bruna está dando para seus amigos, e pede à mãe para não contar sobre o parentesco dos dois. Viola pergunta a Rudá qual o motivo de o caiçara ter aceitado ajuda de Mavi para fugir do Brasil. Mavi entra no abrigo disfarçado de bombeiro para colocar câmeras de monitoramento nos cômodos. A freira observa Mavi e, sem ser notada, o tranca em uma das salas.

Quinta-feira, 31 de outubro

Mavi implora para o tirarem da sala. A freira avisa à Mércia que Mavi está no abrigo. Luma segue Mércia em um táxi. Rudá revela a Viola que Mavi cancelou o casamento com medo de que o filme do assassinato de Molina fosse exibido no telão. Mércia repreende Mavi. Luma aproveita para entrar no convento, assim que Mércia e Mavi deixam o local. Mavi pede a Nahum para se afastar de Moema. Tomás flagra Leidi usando os perfumes de Berta e repreende a funcionária. Bruna descobre que Dhu é mãe de Iarlei, e se decepciona com o namorado por sua mentira. Mavi observa Nahum na casa de Moema através da câmera de monitoramento. Mércia critica Mavi por ter contado a Nahum que matou Molina. Luma descobre uma foto antiga de adolescentes no abrigo Carmelitas, e observa a imagem de Mércia, identificada como outra pessoa.

Sexta-feira, 1 de novembro