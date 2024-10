Namorado de Angelina Jolie já apresentou atriz para família, diz jornal

Angelina Jolie, 49, e Akala, 40, parecem ter dado um novo passo na relação.

O que aconteceu

O músico, que vem sendo apontando como novo namorado da atriz, já teria a apresentado para seus amigos mais próximos e familiares. Nenhum dos dois confirmaram o relacionamento.

De acordo com uma fonte do Daily Mail, os dois tem saído juntos com frequência. "Akala está ensinando a história negra britânica para Angelina Jolie, enquanto ela procura conteúdo para novos filmes", disse o informante.