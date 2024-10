Gaby Amarantos revela nova fase após perder 25 kg: 'Tive coragem'

Gaby Amarantos, 46, disse que está se sentindo diferente após passar por um processo de emagrecimento.

O que aconteceu

A atriz e cantora paraense pontuou que as mudanças em seu corpo têm afetado até mesmo seu desempenho profissional. "Depois de emagrecer 25 kg me vejo de um novo jeito, eu tô correndo e voando no palco com uma energia que sempre esteve aqui, mas agora acordou em mim", escreveu Gaby na legenda de uma série de fotos de um ensaio especial.

Na continuação, Gaby continuou refletindo sobre sua nova fase da vida. "É impressionante o tesão que eu sinto pela vida e por querer ser cada vez mais a cantora que sempre esteve nos meus sonhos. Eu tive coragem e estou me dedicando muito nesse novo e lindo momento e aos poucos vou contar tudo pra vocês", completou.