Dieguinho: Gizelly tem feito um dos jogos mais burros da Fazenda 16

Gizelly Bicalho segue "perseguindo" Sacha Bali na Fazenda 16 (Record) e dando protagonismo ao ator com críticas diárias a ele.

Em conversa nesta segunda-feira (21) com Fernanda e Babi —que fazem parte do "grupo de rivais" da peoa—, a ex-BBB chamou Sacha de "frio e calculista". "É uma fixação, uma vontade de falar do Sacha, que domina todas as narrativas da Gizelly", avalia Dieguinho. "Ela está ajudando o cara a ganhar o programa e ter o favoritismo".

O comentarista diz que a peoa já obteve todas as "respostas" que precisava do público, ao ver Sacha Bali voltar de repetidas roças. "Ela poderia aprender e mudar a rota, minimamente, para não sair do programa absurdamente rejeitada", avalia.