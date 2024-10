Atriz de 'The Office' fala de queda de cabelo após câncer: 'Não queria'

Jenna passou a manter os poucos fios de cabelo que restavam após as sessões de quimioterapia. "Eu sempre tive um cabelinho atrás. Como eu estava tentando disfarçar, esses pedacinhos de cabelo rebeldes começaram a ajudar na ilusão do cabelo... Não tinha nada no topo, e aí só um pouquinho aqui", disse ela.

A artista passou a usar perucas e chapéus com cabelo para lidar com a queda. Sua família passou a apelidar os adereços como "wigats", algo como "chaperucas" em tradução livre.

Agora, Jenna assumiu seu cabelo curto após anunciar que está curada do câncer. Ela confirmou a notícia no início de outubro, dizendo que seu caso estaria muito pior sem o diagnóstico precoce. "Se eu tivesse esperado mais seis meses, as coisas poderiam estar muito piores. Poderia ter se espalhado", afirmou.