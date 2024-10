A Fazenda: Zaac reclama com aliados sobre não ser ouvido: 'É o grupo do Zé'

Sidney argumenta que o quê Zaac diz faz sentido, mas é muito mais sobre "como ele se sente". "Por que eu me posicionei do lado do Zé? Não é porque eu comprei o barulho do Love. É porque eu discordei do que estava acontencendo do outro lado. Tenho isso muito claro."

Na minha verdade, eu sou aliado e gosto do Zé, mas sei muito bem qual meu pensamento, porque eu to ali, como eu reajo, tanto que quando ele faz algo que não concordo, já falo para ele. Então assim, isso é muito mais como você se sente.

"Não é sobre o Zé", responde Zaac. "Um dos problemas principais é esse, cheguei para ele e falei que queria colocar uma pessoa, dei os motivos para mim. Ai ele fala 'não, eu tenho motivos para colocar fulano e ciclano'. Essa é diferença: quando é ele, tem motivos e todo mundo vai junto, quando eu tenho motivos ninguém vai."

Sidney e Gilsão argumentam que Zaac deve falar suas queixas e ideias para o grupo. "Eu falei isso com ele", responde Zaac. "As pessoas estão com esse pensamento 'grupo do Zé', ninguém tá vendo que era um grupo de defesa, não tem 'grupo de Zé'.

"Eu não me posiciono assim, você não pode falar por mim", responde Sidney.