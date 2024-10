Nicolas Prattes revela se usa brinquedos no sexo e diz que curte anal

O ator também destacou que diversas transas seguidas "desgasta a prancha". Já em referência ao comprimento de seu pênis, ele afirmou que sua "prancha é boa para remar".

No Lady Night, Nicolas Prattes ainda falou sobre o noivado com Sabrina Sato, 43. Ele confirmou que pretende casar com a apresentadora, que recentemente anunciou estar grávida do primeiro filho do casal. Os dois assumiram relacionamento durante o Carnaval de 2024.