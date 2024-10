Crime, realeza, causos: veja 5 dicas de leitura para começar a semana

"Misericórdia", de Lídia Jorge (Autêntica Contemporânea)

Rodrigo Casarin - Uma mulher registra a fase final de sua vida num lar para idosos. Em meio a cuidados, rusgas, decadências e ambulâncias que levam pessoas para nunca mais voltar, há também muita vida. Impulsos em busca da diversão, do afeto, do amor. Travessuras fazem parte do pacote.

Romance mais recente de Lídia Jorge, uma das principais escritoras portuguesas em atividade, "Misericórdia" é um romance que alia beleza, generosidade e pegada crítica —homofobia e xenofobia são algumas das questões retratadas pelas páginas. Um olhar multifacetado para a velhice em nossos tempos.

"Francisco de Assis: O Maníaco do Parque", de Ullisses Campbell (Matrix Editora)

Fernanda Talarico - Ullisses Campbell consegue abordar de maneira crua a história de um dos assassinos mais notórios brasileiros. No entanto, a narrativa não esquece quem são as vítimas do Maníaco e quais são suas histórias. A biografia é uma maneira de entendê-las, respeitá-las e até mesmo dar uma explicação do porquê mulheres se submeteram ao Maníaco.