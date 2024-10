Teló e Fersoza renovam votos, e convidados ganham brinde fofo

Nesta semana, Michel Teló e Thais Fersoza renovaram os votos de casamento, e neste sábado (19), o casal mostrou que os convidados ganharam um chinelo de brinde.

O que aconteceu

Nos Stories, Teló compartilhou uma foto do chinelo personalizado que os convidados receberam, com uma pintura da paisagem do Cristo Redentor.

"Usando o chinelo para a turma da festa", escreveu o cantor ao publicar a foto.